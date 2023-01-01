Рубеж Шангри-Ла (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

Эксперт по второсортным VR-играм решает погрузиться в отполированную до блеска и мегапопулярную ролевку, чтобы проверить свои геймерские навыки. Комедийный экшен «Рубеж Шангри-Ла» — аниме о том, как виртуальная жизнь пересекается с реальностью.



Недалекое будущее. Привычные видеоигры ушли в прошлое, уступив место масштабным VR-проектам. Но вместе с развитием технологий рынок наводнили отстойные поделки, полные багов, глитчей и неработающих механик. Старшеклассник Ракуро Хидзутомэ не жалуется: он с удовольствием запускает очередной шлак и проходит его до конца, каким бы сломанным он ни оказался. Но вот однажды продавщица из магазина видеоигр предлагает попробовать настоящий шедевр, игру «Рубеж Шангри-Ла», в которой зарегистрировалось уже 30 миллионов пользователей. Масштабная RPG тут же затягивает Ракуро, и теперь он намерен стать самым лучшим ее игроком.



Чтобы присоединиться к его приключениям, смотрите аниме «Рубеж Шангри-Ла: Любитель игрошлака бросает вызов топ-игре» в подписке Amediateka на Wink.



Сериал Рубеж Шангри-Ла 1 сезон 23 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.