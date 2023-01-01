Рубеж Шангри-Ла. Сезон 1. Серия 11
9.32023, Shangri-La Frontier: Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su
Аниме, Мультсериалы18+
Рубеж Шангри-Ла (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

О сериале

Эксперт по второсортным VR-играм решает погрузиться в отполированную до блеска и мегапопулярную ролевку, чтобы проверить свои геймерские навыки. Комедийный экшен «Рубеж Шангри-Ла» — аниме о том, как виртуальная жизнь пересекается с реальностью.

Недалекое будущее. Привычные видеоигры ушли в прошлое, уступив место масштабным VR-проектам. Но вместе с развитием технологий рынок наводнили отстойные поделки, полные багов, глитчей и неработающих механик. Старшеклассник Ракуро Хидзутомэ не жалуется: он с удовольствием запускает очередной шлак и проходит его до конца, каким бы сломанным он ни оказался. Но вот однажды продавщица из магазина видеоигр предлагает попробовать настоящий шедевр, игру «Рубеж Шангри-Ла», в которой зарегистрировалось уже 30 миллионов пользователей. Масштабная RPG тут же затягивает Ракуро, и теперь он намерен стать самым лучшим ее игроком.

Страна
Япония
Жанр
Боевик, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

