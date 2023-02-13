Россия. ХХ век. Взгляд на власть (сериал, 1999) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Большинство людей все еще интересует по-прежнему животрепещущая тема: как же смог Советский Союз, столь мощная ядерная держава, развалиться настолько быстро? Кто и с какой целью способствовал е падению вплоть до полного разрушения? Получить ответ на этот вопрос можно. Однако для начала нужно узнать ответ на совсем другой вопрос: с какой целью и кем Советский Союз был создан. Именно его вы и получите во время просмотра сериала Россия. XX век. Взгляд на власть.

