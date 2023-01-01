Рони, дочь разбойника. Сезон 2. Серия 4
Wink
Детям
Рони, дочь разбойника
2-й сезон
4-я серия
8.52023, Ronja Rövardotter
Драмы, Фэнтези12+
Наследница атамана шайки разбойников заводит дружбу с врагом семьи. Экранизация сказочной повести Астрид Линдгрен
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Рони, дочь разбойника (сериал, 2023) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Приключенческая история взросления дочери атамана шайки разбойников — отважной девочки, которая подружилась с врагом семьи. Масштабная экранизация сказочной повести Астрид Линдгрен, снятая на родине писательницы.

Однажды темной ночью у главаря разбойников Маттиса родилась дочь Рони. За окном летали гарпии и бушевала непогода, и молния расколола старую крепость, где жила его шайка, на две части. Проходит 10 лет, и настает пора, когда Рони должна одна отправиться в лес, чтобы познакомиться с волшебным миром его обитателей и столкнуться с опасностями, которые он таит. Девочка вскоре узнает, что опасность исходит вовсе не от лесных жителей, а от разбойничей банды, которая захватывает другую половину замка ее отца. Главари вступают в противостояние, а Рони встречает мальчишку Бирка, сына того самого предводителя непрошенных гостей, с которым у нее быстро завязывается крепкая дружба.

Какие опасности и открытия ждут детей в этом удивительном мире и пойдет ли главная героиня по стопам отца? Откройте для себя яркое шведское фэнтези о дружбе и выборе жизненного пути — сериал «Рони, дочь разбойника» 2024 года смотреть онлайн можно на Wink.

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Страна
Швеция
Жанр
Семейные, Приключения, Драмы, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

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