Рони, дочь разбойника (сериал, 2023) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Приключенческая история взросления дочери атамана шайки разбойников — отважной девочки, которая подружилась с врагом семьи. Масштабная экранизация сказочной повести Астрид Линдгрен, снятая на родине писательницы.



Однажды темной ночью у главаря разбойников Маттиса родилась дочь Рони. За окном летали гарпии и бушевала непогода, и молния расколола старую крепость, где жила его шайка, на две части. Проходит 10 лет, и настает пора, когда Рони должна одна отправиться в лес, чтобы познакомиться с волшебным миром его обитателей и столкнуться с опасностями, которые он таит. Девочка вскоре узнает, что опасность исходит вовсе не от лесных жителей, а от разбойничей банды, которая захватывает другую половину замка ее отца. Главари вступают в противостояние, а Рони встречает мальчишку Бирка, сына того самого предводителя непрошенных гостей, с которым у нее быстро завязывается крепкая дружба.



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