Роман ведьмы (сериал, 2014) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Роман ведьмы. Сезон 1. Серия 12
Роман ведьмы
1-й сезон
12-я серия

9.12014, Manyeoui yeonae
Мелодрама, Комедия16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История отношений между 25-летним парнем и 39-летней женщиной, которая не в состоянии открыть свое сердце другим из-за негативного личного опыта.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb