WinkСериалыРоман ведьмы1-й сезон12-я серия
Роман ведьмы (сериал, 2014) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно
9.12014, Manyeoui yeonae
Мелодрама, Комедия16+
Сезоны и серии
О сериале
История отношений между 25-летним парнем и 39-летней женщиной, которая не в состоянии открыть свое сердце другим из-за негативного личного опыта.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb