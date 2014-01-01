Роман ведьмы. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Роман ведьмы
1-й сезон
1-я серия

Роман ведьмы (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.12014, Manyeoui yeonae
Мелодрамы, Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История отношений между 25-летним парнем и 39-летней женщиной, которая не в состоянии открыть свое сердце другим из-за негативного личного опыта.

Сериал Роман ведьмы 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb