Роман в законе (сериал, 2022) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
Впав в кому, помощница юриста переносится в прошлое, где заново узнает своего ненавистного босса. «Роман в законе» — дорама из Китая о том, как сложно бывает понять другого человека.
Цянь Вэй уже 28 лет, и ей давно пора плотно заняться карьерой юриста. Вот только на нынешней работе ей не светит профессионального роста. Босс Лу Сюнь еще со студенческих лет затаил на девушку обиду и превратил ее жизнь в настоящее испытание. Однажды после несчастного случая Цянь Вэй впадает в кому и оказывается во сне, где она снова подросток, а Лу Сюнь вовсе не такой невыносимый. Перемещаясь между реальностью и снами, девушка все больше узнает о боссе, а тот, в свою очередь, начинает ценить помощницу куда сильнее.
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