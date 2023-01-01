Роковая черта (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+43 мин
Роковая черта
Сезон 1 Серия 1
- 18+41 мин
Роковая черта
Сезон 1 Серия 2
- 18+42 мин
Роковая черта
Сезон 1 Серия 3
- 18+41 мин
Роковая черта
Сезон 1 Серия 4
- 18+41 мин
Роковая черта
Сезон 1 Серия 5
- 18+42 мин
Роковая черта
Сезон 1 Серия 6
- 18+42 мин
Роковая черта
Сезон 1 Серия 7
- 18+41 мин
Роковая черта
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Экранизация бестселлера датской писательницы Лоне Тайлс о журналистке, которая начинает расследовать забытое дело 1985 года. Датчанка Нора Санд работает спецкором в лондонской газете. Однажды ее внимание привлекает архивное фото двух девушек: они отправились в 1985 году на пароме из столицы Дании в столицу Великобритании и исчезли, так и не сойдя на берег. Нора решает разобраться в таинственном происшествии, о котором все забыли много лет назад. Собирая все больше зацепок, она выходит на след серийного убийцы, давно сидящего за решеткой. При этом она чувствует, что за ней самой следит кто-то еще, и он явно намерен заставить Нору замолчать. Итоги ее расследования подскажет захватывающий скандинавский детектив «Роковая черта» — сериал 2023 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
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