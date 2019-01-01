Рокетджамп (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Как компьютерные игры стали спортом? Что такое русская школа игры? Как выглядит изнанка турниров? Можно ли заняться киберспортом после шестидесяти? Документальный альманах «Рокетджамп» — это пять фильмов о том, как киберспорт появился в России… И что с ним происходит сейчас.



