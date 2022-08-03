WinkСериалыРокетджамп1-й сезон
Рокетджамп (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
2019, Рокетджамп. Сезон 1 5 серий
Документальный, Спортивный18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Как компьютерные игры стали спортом? Что такое русская школа игры? Как выглядит изнанка турниров? Можно ли заняться киберспортом после шестидесяти? Документальный альманах «Рокетджамп» — это пять фильмов о том, как киберспорт появился в России… И что с ним происходит сейчас.
СтранаРоссия
ЖанрСпортивный, Документальный
Рейтинг
- ЛБРежиссёр
Лео
Баланёв
- НКРежиссёр
Никита
Карцев
- КАРежиссёр
Кирилл
Алехин
- КАПродюсер
Кирилл
Алехин
- ЕКПродюсер
Елена
Косенко
- АКМонтажёр
Арсений
Кайдацкий
- АТМонтажёр
Алиса
Тареличева
- ЕГМонтажёр
Евгений
Гордеев
- МНМонтажёр
Михаил
Назаров
- ВБОператор
Владислав
Баханович
- ДНОператор
Дмитрий
Новиков
- МНОператор
Михаил
Назаров
- ААОператор
Андрей
Ананин