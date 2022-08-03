Рогов. Студия 24. Сезон 1. Серия 17
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Рогов. Студия 24
1-й сезон
17-я серия

Рогов. Студия 24 (сериал, 2018) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

8.42018, Рогов. Студия 24. Сезон 1. Серия 17
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Рогов. Студия 24» — новое мэйковер-шоу, креативным продюсером и ведущим которого стал главный стилист канала СТС Александр Рогов.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
47 мин / 00:47

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