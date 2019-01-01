Рог и Пегги (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 120 смотреть онлайн

Рог и Пегги. Сезон 1. Серия 120
2019, Corn & Peg
О сериале

Главные герои — жизнерадостный единорог по имени Рог и его находчивая лучшая подруга пегас по имени Пегги. Каждый день они стараются сделать хотя бы одно доброе дело, чтобы стать похожими на своего кумира — супергероя Леди Громотоп. Ребята восхищаются еe самоотверженностью и готовностью прийти на помощь в любую минуту, а потому не упускают возможности помочь жителям своего города.

