Родители года. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Родители года
1-й сезон
2-я серия

Родители года (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.32020, Breeders
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Работа, кредиты, налоги, проблемы в отношениях – дети ждут, когда вы разберетесь в делах, постоянно требуют внимания и могут превратить жизнь в настоящий кошмар. Пол и Элли очень стараются выполнять свои материнские и отцовские обязанности, но это не мешает им периодически хотеть убить своих детей, чтобы выкроить себе лишний час сна. Честная комедия о том, как сложно быть родителем.

Сериал Родители года 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Родители года»