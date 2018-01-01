Робозуна (мультсериал, 2018) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
8.62018, Робозуна. Сезон 4. Серия 8
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Сюжет
Мальчик подросток по имени Аристон с далекой-далекой планеты вместе со своим роботом Мэнглом, участвуют в межгалактических боях роботов под названием «Робозуна». Аристон мечтает победить на арене и стать чемпионом. Параллельно с этим он оказывается втянут в восстание против могущественной империи Корвуса, которая угнетает всю вселенную.
Отличный фантастический мультсериал в духе «Звездных войн».
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