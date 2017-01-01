WinkДетямРоботы-поезда2-й сезонРадужные энергошары
Роботы-поезда (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 51 смотреть онлайн
8.72017, Robot Trains
Мультсериалы6+
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Сюжет
Знакомьтесь с удивительными трансформерами, в которых детали поездов и роботов сочетаются с вполне человеческими характерами! Лидер в команде необычных героев – энергичный электропоезд Кей. Он всe время подбивает друзей на добрые дела, которым постоянно пытается помешать коварный Люк.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоSD
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
6.7 IMDb