Роботы-поезда (мультсериал, 2017) смотреть онлайн
8.72017, Robot Trains 2 сезона
Мультсериалы6+
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Сюжет
В одной волшебной стране живут грузовые и пассажирские поезда. Они разговаривают, играют и даже работают, как обычные люди. А ещe составы умеют трансформироваться в роботов. Главный герой сериала — электропоезд Кей, который занимается строительством железной дороги между двумя континентами.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
6.7 IMDb