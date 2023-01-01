Роботы-поезда (мультсериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

В одной волшебной стране живут грузовые и пассажирские поезда. Они разговаривают, играют и даже работают, как обычные люди. А ещe составы умеют трансформироваться в роботов. Главный герой сериала — электропоезд Кей, который занимается строительством железной дороги между двумя континентами.



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