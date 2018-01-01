Роботы-поезда (мультсериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн

В одной волшебной стране живут грузовые и пассажирские поезда. Они разговаривают, играют и даже работают, как обычные люди. А ещe составы умеют трансформироваться в роботов. Главный герой сериала — электропоезд Кей, который занимается строительством железной дороги между двумя континентами.

