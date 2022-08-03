Дюк и Виктор - лучшие друзья
Дюк и Виктор - лучшие друзья

Роботы-поезда (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 33 смотреть онлайн

8.72017, Robot Trains
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Знакомьтесь с удивительными трансформерами, в которых детали поездов и роботов сочетаются с вполне человеческими характерами! Лидер в команде необычных героев – энергичный электропоезд Кей. Он всe время подбивает друзей на добрые дела, которым постоянно пытается помешать коварный Люк.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.3 IMDb