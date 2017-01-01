Детектив Джини
Wink
Детям
Роботы-поезда
2-й сезон
Детектив Джини

Роботы-поезда (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

8.72017, Robot Trains
Мультсериалы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Знакомьтесь с удивительными трансформерами, в которых детали поездов и роботов сочетаются с вполне человеческими характерами! Лидер в команде необычных героев – энергичный электропоезд Кей. Он всe время подбивает друзей на добрые дела, которым постоянно пытается помешать коварный Люк.

Сериал Детектив Джини 2 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Южная Корея
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

6.7 IMDb