WinkДетямРобокар Поли4-й сезон18-я серия
Робокар Поли (мультсериал, 2014) сезон 4 серия 18 смотреть онлайн
8.82014, Robocar Poli
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Мультфильм о маленькой машинке-роботе Поли, которая живeт в необычайном городке.
СтранаЮжная Корея
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время13 мин / 00:13
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
5.9 IMDb
- МТАктёр
Марк
Томпсон
- ДГАктёр
Джейсон
Гриффит
- ВТАктриса
Вероника
Тейлор
- АСАктриса
Айлин
Стивенс
- ДУАктёр
Дэйв
Уиллис
- ЛДПродюсер
Ли
Дон-у
- ПЧПродюсер
Пак
Чон-мин
- НХПродюсер
Нам
Хан-гиль
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский