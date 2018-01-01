Робокар Поли: Рой и правила пожарной безопасности. Серия 8
Wink
Детям
Робокар Поли: Рой и правила пожарной безопасности
1-й сезон
8-я серия

Робокар Поли: Рой и правила пожарной безопасности (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.72018, Robocar Poly: Roy and Fire Safety
Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В маленьком городке Брумстаун в уютном доме проживает большой озорник Питер вместе со своими родителями, сестрой Люси и псом Бадди. Питер гуляет по городу в поисках приключений вместе со своим лучшим другом Джонни, застенчивой Синди и тихим отличником Чарльзом. Но рядом с любопытными детьми таятся опасности, которые могут привести к большим пожарам.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

8.1 КиноПоиск