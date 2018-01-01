Робокар Поли: Рой и правила пожарной безопасности (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

В маленьком городке Брумстаун в уютном доме проживает большой озорник Питер вместе со своими родителями, сестрой Люси и псом Бадди. Питер гуляет по городу в поисках приключений вместе со своим лучшим другом Джонни, застенчивой Синди и тихим отличником Чарльзом. Но рядом с любопытными детьми таятся опасности, которые могут привести к большим пожарам.

