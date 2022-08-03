Робокар Поли: Рой и правила пожарной безопасности (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн
8.72018, Robocar Poly: Roy and Fire Safety
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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О сериале
В маленьком городке Брумстаун в уютном доме проживает большой озорник Питер вместе со своими родителями, сестрой Люси и псом Бадди. Питер гуляет по городу в поисках приключений вместе со своим лучшим другом Джонни, застенчивой Синди и тихим отличником Чарльзом. Но рядом с любопытными детьми таятся опасности, которые могут привести к большим пожарам.
СтранаЮжная Корея
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время7 мин / 00:07
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