Робин Гуд: Проказник из Шервуда. Сезон 2. Серия 5
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Детям
Робин Гуд: Проказник из Шервуда
2-й сезон
5-я серия

Робин Гуд: Проказник из Шервуда (мультсериал, 2016) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

8.82016, Robin Hood: Mischief in Sherwood
Мультсериалы, Приключения6+

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О сериале

Анимационный сериал о легендарных героях Шервудского леса — Робине Гуде и его верных товарищах, которые еще совсем юны, но регулярно ввязываются в приключения. Подросток Робин вместе с друзьями пытается восстановить справедливость в родном городе, который терроризируют бандиты и собственный правитель — молодой принц Джон. В этом им помогают волшебница Марион и ее подруга Скарлетт, живущие при дворе. Разбойника Робина и его банду ищут стражники, он постоянно переходит дорогу настоящим преступникам, но простые люди знают, что подлинная цель юноши — защищать бедных от злодеев и мошенников. В какой бы передряге ни оказался Робин, его природная смекалка и искренняя доброта помогут ему избежать опасности и остаться победителем.

Страна
Германия, Индия, Франция
Жанр
Семейный, Приключения, Мультсериалы
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Робин Гуд: Проказник из Шервуда»