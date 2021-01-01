WinkСериалыРисуя с Джоном1-й сезон1-я серия
7.82021, Painting with John
Комедия, Документальный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Рисуя с Джоном (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Документальный проект Джона Лури — культового художника, музыканта и актера. В 2006 году из его картины «Bear Surprise» родился знаменитый мем «Превед, медвед!». Сам Лури последние 20 лет провел дома: он страдает болезнью Лайма, кроме того, долгое время его одолевал сумасшедший фанат. Этот сериал он задумывал как «образовательный», однако проект вышел из-под контроля — в лучшем смысле.
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СтранаСША
ЖанрКомедия, Документальный
КачествоFull HD
Время19 мин / 00:19
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb