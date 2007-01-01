Рим (в переводе Гоблина). Сезон 2. Серия 4
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Рим (в переводе Гоблина)
2-й сезон
4-я серия

Рим (в переводе Гоблина) (сериал, 2007) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

9.32007, Rome
Драмы, Зарубежные18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Масштабный исторический сериал в правильном переводе Гоблина. Действие разворачивается за 50 лет до новой эры, когда Гай Юлий Цезарь возвращается после Галльской войны на родину, где тут же разгорается гражданское противостояние плебса и аристократии. Внимание: ненормативная лексика!

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