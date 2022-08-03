Рим (в переводе Гоблина). Сезон 2. Серия 6
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Рим (в переводе Гоблина)
2-й сезон
6-я серия

Рим (в переводе Гоблина) (сериал, 2007) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

9.22007, Rome
Драма, Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Масштабный исторический сериал в правильном переводе Гоблина. Действие разворачивается за 50 лет до новой эры, когда Гай Юлий Цезарь возвращается после Галльской войны на родину, где тут же разгорается гражданское противостояние плебса и аристократии. Внимание: ненормативная лексика!

Страна
Великобритания, США
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.7 IMDb