Рим (в переводе Гоблина) (сериал, 2005) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
9.22005, Rome
Драма, Боевик18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Масштабный исторический сериал в правильном переводе Гоблина. Действие разворачивается за 50 лет до новой эры, когда Гай Юлий Цезарь возвращается после Галльской войны на родину, где тут же разгорается гражданское противостояние плебса и аристократии. Внимание: ненормативная лексика!
СтранаСША, Великобритания
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время51 мин / 00:51
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.7 IMDb