Рим (в переводе Гоблина) (сериал, 2005) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Масштабный исторический сериал в правильном переводе Гоблина. Действие разворачивается за 50 лет до новой эры, когда Гай Юлий Цезарь возвращается после Галльской войны на родину, где тут же разгорается гражданское противостояние плебса и аристократии. Внимание: ненормативная лексика!

