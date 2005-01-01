Рим (в переводе Гоблина). Сезон 1. Серия 6
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Рим (в переводе Гоблина)
1-й сезон
6-я серия

Рим (в переводе Гоблина) (сериал, 2005) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

9.32005, Rome
Драмы, Зарубежные18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Масштабный исторический сериал в правильном переводе Гоблина. Действие разворачивается за 50 лет до новой эры, когда Гай Юлий Цезарь возвращается после Галльской войны на родину, где тут же разгорается гражданское противостояние плебса и аристократии. Внимание: ненормативная лексика!

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