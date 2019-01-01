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5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 8 серия 5 смотреть онлайн
7.62019, Решение задач на проценты
Образовательные0+
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На этом уроке мы научимся решать разные задачи с использованием процентов. А также узнаем возможные виды задач, применяя общую схему для их решения.
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