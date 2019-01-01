Решение задач на проценты
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5 класс. Математика
Инструменты для вычислений и измерений
Решение задач на проценты

5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 8 серия 5 смотреть онлайн

7.62019, Решение задач на проценты
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Натуральные числа и шкалыСложение и вычитание натуральных чиселУмножение и деление натуральных чиселПлощади и объемыДробные числаДесятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробейУмножение и деление десятичных дробейИнструменты для вычислений и измеренийОсновы комбинаторики

Сюжет

На этом уроке мы научимся решать разные задачи с использованием процентов. А также узнаем возможные виды задач, применяя общую схему для их решения.


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