5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 8 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке мы научимся решать разные задачи с использованием процентов. А также узнаем возможные виды задач, применяя общую схему для их решения.







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