5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 8 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке мы узнаем, что такое проценты, где они встречаются и как с ними работать. Решим несколько примеров на вычисление процентов.



Если у вас возникнет сложность в понимании тему, рекомендуем посмотреть урок «Десятичные дроби и проценты».



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