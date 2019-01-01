WinkСериалы5 класс. МатематикаИнструменты для вычислений и измеренийПроценты (Слупко М.В.)
5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 8 серия 3 смотреть онлайн
7.62019, Проценты (Слупко М.В.)
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев�»
Сезоны и серии
Сюжет
На этом уроке мы узнаем, что такое проценты, где они встречаются и как с ними работать. Решим несколько примеров на вычисление процентов.
Если у вас возникнет сложность в понимании тему, рекомендуем посмотреть урок «Десятичные дроби и проценты».
Сериал Проценты (Слупко М 8 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.