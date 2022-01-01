Репейник (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.52022, Репейник. Сезон 1. Серия 1
Детектив18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
Сезоны и серии
О сериале
Варя Алябьева работает в питомнике растений. За любовь к ботанике и ершистый характер ее называют Репей. Однажды в питомнике происходит жуткое убийство. Местные начинают шептаться, что подобное уже не раз происходило в окрестностях — почти каждый год здесь убивали девушек, но маньяк был пойман и сидит в тюрьме. Неужели посадили не того? Под подозрение попадает сотрудник питомника Константин Ангел. Однако Варя не верит: да, он странный, нелюдимый… но ей кажется, что Ангел хороший человек, который попал в беду.
Рейтинг
- ИНРежиссёр
Игорь
Нурисламов
- ДИАктёр
Дмитрий
Исаев
- АЛАктриса
Анна
Леванова
- МВАктриса
Майя
Вознесенская
- ВСАктёр
Валерий
Скорокосов
- СБАктёр
Сергей
Баровский
- АВАктёр
Анатолий
Воробьев
- СПАктёр
Сергей
Пиоро
- ВБАктёр
Владимир
Брест
- ВПСценарист
Виктория
Платова
- ЕЕПродюсер
Елизавета
Елистратова
- НГПродюсер
Наталья
Ганина
- ЕДПродюсер
Елена
Дубоносова
- АДХудожник
Ацамаз
Дзиваев
- ВБОператор
Виктор
Боголюбов
- КАКомпозитор
Камиль
Абдуллин