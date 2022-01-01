Репейник (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Варя Алябьева работает в питомнике растений. За любовь к ботанике и ершистый характер ее называют Репей. Однажды в питомнике происходит жуткое убийство. Местные начинают шептаться, что подобное уже не раз происходило в окрестностях — почти каждый год здесь убивали девушек, но маньяк был пойман и сидит в тюрьме. Неужели посадили не того? Под подозрение попадает сотрудник питомника Константин Ангел. Однако Варя не верит: да, он странный, нелюдимый… но ей кажется, что Ангел хороший человек, который попал в беду.



Сериал Репейник 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.