Репетиция (сериал, 2022) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Репетиция. Сезон 2. Серия 6
Репетиция
2-й сезон
6-я серия
6.92022, The Rehearsal
Документальный, Комедия18+
О сериале

Актер, комик и продюсер Нэйтан Филдер ставит себе новую цель: спасти жизни, предотвратив будущие авиакатастрофы. Он уверен, что в них виноваты отношения между пилотами. Филдер вновь устраивает масштабный эксперимент с актерами и декорациями, о котором расскажет сериал «Репетиция». 2 сезон доступен в подписке Amediateka.

Во втором сезоне экспериментального шоу об имитации реальности ведущий Нэйтан Филдер озаботился вопросом безопасности авиаперелетов. Погрузившись в исследования прошлых авиакатастроф, Нэйтан делает вывод, что между ними есть связь — профессиональные отношения пилотов. Напарники либо не доверяют друг другу, либо бояться говорить о том, что их пугает. Посоветовавшись со специалистами, он решает устроить масштабную инсценировку, в которой будет проверять теорию на практике. Вместе с командой он воссоздает точную копию самолета и части аэропорта Хьюстон, нанимает актеров на роли пассажиров и экипажа и принимается за старое.

Чтобы узнать, будут ли его методы действенными, смотрите 2 сезон шоу «Репетиция» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Документальный
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.5 IMDb