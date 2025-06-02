Репетиция (сериал, 2022) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Актер, комик и продюсер Нэйтан Филдер ставит себе новую цель: спасти жизни, предотвратив будущие авиакатастрофы. Он уверен, что в них виноваты отношения между пилотами. Филдер вновь устраивает масштабный эксперимент с актерами и декорациями, о котором расскажет сериал «Репетиция». 2 сезон доступен в подписке Amediateka.



Во втором сезоне экспериментального шоу об имитации реальности ведущий Нэйтан Филдер озаботился вопросом безопасности авиаперелетов. Погрузившись в исследования прошлых авиакатастроф, Нэйтан делает вывод, что между ними есть связь — профессиональные отношения пилотов. Напарники либо не доверяют друг другу, либо бояться говорить о том, что их пугает. Посоветовавшись со специалистами, он решает устроить масштабную инсценировку, в которой будет проверять теорию на практике. Вместе с командой он воссоздает точную копию самолета и части аэропорта Хьюстон, нанимает актеров на роли пассажиров и экипажа и принимается за старое.



