Редакция (сериал, 2000) сезон 1 серия 58 смотреть онлайн

Все действие сериала происходит в столичной еженедельной газете и вокруг нее. Действующие лица - журналисты, сотрудники газеты и персонажи статей. Поток новостей, который как пылесос всасывает в себя газета, вовлекает ее в самые неожиданные истории, каждая из которых становится сюжетом. Политика, бизнес, криминал, благотворительность, искусство, склоки соседей по коммуналке, истории любви - все может стать сенсацией. Череда сенсаций - ступеньки карьеры любого журналиста. Поэтому если их не удается найти, их нужно выдумать.

