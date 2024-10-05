Редакция (сериал, 2000) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн
2000, Редакция. Сезон 1. Серия 24
Комедия, Драма16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 16+40 мин
Редакция
Сезон 1 Серия 1
- 16+41 мин
Редакция
Сезон 1 Серия 2
О сериале
Все действие сериала происходит в столичной еженедельной газете и вокруг нее. Действующие лица - журналисты, сотрудники газеты и персонажи статей. Поток новостей, который как пылесос всасывает в себя газета, вовлекает ее в самые неожиданные истории, каждая из которых становится сюжетом. Политика, бизнес, криминал, благотворительность, искусство, склоки соседей по коммуналке, истории любви - все может стать сенсацией. Череда сенсаций - ступеньки карьеры любого журналиста. Поэтому если их не удается найти, их нужно выдумать.