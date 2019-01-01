Ребенок. Сезон 1. Серия 9
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1-й сезон
9-я серия

Ребенок (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

9.22019, Cocuk
Драмы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Судьба матери, готовой на все ради ребенка. Турецкая драма от автора «Черной жемчужины». Оказавшись в безвыходной ситуации, мать-одиночка Акча решается отдать родного ребенка на усыновление. Малыш Эфе становится любимцем семьи и единственным наследником огромного состояния. Приемная мать Шуле Карасу, невестка богатой семьи, долгие годы страдала от бесплодия и теперь растит этого ребенка как родного сына. Однако все меняется спустя пять лет, когда Шуле внезапно узнает, что беременна. Тем временем родной отец Эфе узнает о существовании сына и решает его разыскать. Не терпится узнать тайну, которой окружена семья Карасу? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть турецкий сериал «Ребенок» — все серии доступны на Wink уже сейчас!

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Информация

Страна
Турция
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.0 IMDb