Ребенок. Сезон 1
Wink
Сериалы
Ребенок
1-й сезон

Ребенок 1 Сезон смотреть онлайн

9.22019, Cocuk 62 серии
Драмы18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Турецкая драма «Ребенок» о самопожертвовании и возмездии от сценариста «Черной жемчужины». Начинайте смотреть сериал «Ребенок», 1 сезон которого доступен на русском языке в онлайн-кинотеатре Wink!

В первом сезоне зрители знакомятся с отчаявшейся матерью-одиночкой по имени Акча, которая отдает своего ребенка в богатую семью ради его благополучия: мальчик становится единственным наследником в семье Карасу. Малыша Эфе воспитывает Шуле Карасу, которая хотела испытать радость материнства, но не могла родить собственного ребенка. Спустя пять лет вокруг мальчика Эфе разрастается целая сеть из интриг и лжи: Шуле удается забеременеть, а биологический отец Эфе узнает о его существовании и начинает разыскивать.

Если вам хочется разгадать тайну семьи Карасу, включайте турецкий сериал «Ребенок» — смотреть онлайн все серии первого сезона на русском языке можно прямо сейчас на нашем видеосервисе Wink!

Сериал Ребенок 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Турция
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.0 IMDb