Ребенок 1 Сезон смотреть онлайн

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Турецкая драма «Ребенок» о самопожертвовании и возмездии от сценариста «Черной жемчужины». Начинайте смотреть сериал «Ребенок», 1 сезон которого доступен на русском языке в онлайн-кинотеатре Wink!



В первом сезоне зрители знакомятся с отчаявшейся матерью-одиночкой по имени Акча, которая отдает своего ребенка в богатую семью ради его благополучия: мальчик становится единственным наследником в семье Карасу. Малыша Эфе воспитывает Шуле Карасу, которая хотела испытать радость материнства, но не могла родить собственного ребенка. Спустя пять лет вокруг мальчика Эфе разрастается целая сеть из интриг и лжи: Шуле удается забеременеть, а биологический отец Эфе узнает о его существовании и начинает разыскивать.



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