RCC Kyokushin Fight 4
RCC Kyokushin Fight 4 (сериал, 2025) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн бесплатно
9.12025, Хренин vs Насиров
Спортивный18+
Сезоны и серии
- 18+5 мин
RCC Kyokushin Fight 4
О сериале
Уникальное спортивное событие, профессиональный турнир по киокушин-каратэ RCC KYOKUSHIN FIGHT 4 на Wink! Высочайший темп боев, никаких клинчей, только чистая ударная техника. Спортсмены мирового уровня – лучшие из лучших, отобранные организаторами мастодонты киокушина! Ставки на максимуме – на кону для победителей не только медали, но и денежные призы.
