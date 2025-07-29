RCC Kyokushin Fight 4 (сериал, 2025) сезон 1 серия 36 смотреть онлайн бесплатно

Гасоян vs Ким
Спортивный18+

Уникальное спортивное событие, профессиональный турнир по киокушин-каратэ RCC KYOKUSHIN FIGHT 4 на Wink! Высочайший темп боев, никаких клинчей, только чистая ударная техника. Спортсмены мирового уровня – лучшие из лучших, отобранные организаторами мастодонты киокушина! Ставки на максимуме – на кону для победителей не только медали, но и денежные призы.

13 мин

