Шелест vs Танигасалам
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RCC Intro 32
1-й сезон
Шелест vs Танигасалам

RCC Intro 32 (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

8.82024, Шелест vs Танигасалам
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Смотрите жаркий вечер ММА от лиги RCC! В главном бою RCC Intro 32 в клетку возвращается Михаил Рагозин, бессменный топ среднего веса России. Его опыту и навыкам будет противопоставлен яростный напор и нокаутирующая мощь Эсседулаха Гюльмагомедова.

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