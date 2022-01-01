Загребельный vs Массальский
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RCC Intro 22
1-й сезон
Загребельный vs Массальский

RCC Intro 22 (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

8.82022, Загребельный vs Массальский
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Один из самых талантливый средневесов страны успешно выступает на профессиональном уровне и в поп-MMA. Шарабутдин Магомедов катком проходит по своим оппонентам. Теперь непобежденному бойцу предстоит встретиться с ростовским «Мясником» Сергеем Мартыновым.

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Жанр
Спорт
Время
8 мин / 00:08

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