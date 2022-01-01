RCC Intro 22 (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Один из самых талантливый средневесов страны успешно выступает на профессиональном уровне и в поп-MMA. Шарабутдин Магомедов катком проходит по своим оппонентам. Теперь непобежденному бойцу предстоит встретиться с ростовским «Мясником» Сергеем Мартыновым.

