Саралиев vs Гемонов
RCC Intro 22
1-й сезон
RCC Intro 22 (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.82022, Саралиев vs Гемонов
Спортивный, Спортивный18+

Один из самых талантливый средневесов страны успешно выступает на профессиональном уровне и в поп-MMA. Шарабутдин Магомедов катком проходит по своим оппонентам. Теперь непобежденному бойцу предстоит встретиться с ростовским «Мясником» Сергеем Мартыновым.

Спортивный
15 мин / 00:15

