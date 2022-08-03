RCC Intro 19 (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Ерастов vs Сопивской
Спортивный, Спортивный18+

Голодные до побед участники и невероятная конкуренция - это всe про 19-й турнир RCC Intro! Главным событием шоу стала битва в полусреднем весе, где восходящая звезда лиги RCC Ильяс Хамзин разделил клетку с бразильским бойцом Луаном Сантьяго.

Жанр
Спортивный
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг