RCC Intro 19 (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Голодные до побед участники и невероятная конкуренция - это всe про 19-й турнир RCC Intro! Главным событием шоу стала битва в полусреднем весе, где восходящая звезда лиги RCC Ильяс Хамзин разделил клетку с бразильским бойцом Луаном Сантьяго.



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