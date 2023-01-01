RCC Intro 19
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RCC Intro 19

RCC Intro 19 (сериал, 2022) смотреть онлайн

7.72022, RCC Intro 19 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Голодные до побед участники и невероятная конкуренция - это всe про 19-й турнир RCC Intro! Главным событием шоу стала битва в полусреднем весе, где восходящая звезда лиги RCC Ильяс Хамзин разделил клетку с бразильским бойцом Луаном Сантьяго.

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