Олигов vs Чалоян
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RCC Hard 19
1-й сезон
Олигов vs Чалоян

RCC Hard 19 (сериал, 2026) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2026, Олигов vs Чалоян
Спортивный18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вечер серьезных панчеров на RCC HARD 19! Вас ждет номерной турнир по одному из самых жестких видов спорта - кулачным боям. В главном событии вечера увидим пятираундовый поединок за титул чемпиона организации RCC в среднем весе - Дмитрий Савин против Валерия Мясникова.

Жанр
Спортивный
Время
7 мин / 00:07

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