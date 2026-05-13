WinkСериалыRCC Hard 191-й сезонОлигов vs Чалоян
RCC Hard 19 (сериал, 2026) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2026, Олигов vs Чалоян
Спортивный18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
- 18+13 мин
RCC Hard 19
Сезон 1 Серия 1
- 18+5 мин
RCC Hard 19
Сезон 1 Серия 2
- 18+8 мин
RCC Hard 19
Сезон 1 Серия 3
- 18+12 мин
RCC Hard 19
Сезон 1 Серия 4
- 18+13 мин
RCC Hard 19
Сезон 1 Серия 5
- 18+8 мин
RCC Hard 19
Сезон 1 Серия 6
- 18+15 мин
RCC Hard 19
Сезон 1 Серия 7
- 18+16 мин
RCC Hard 19
Сезон 1 Серия 8
- 18+7 мин
RCC Hard 19
Сезон 1 Серия 9
- 18+26 мин
RCC Hard 19
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Вечер серьезных панчеров на RCC HARD 19! Вас ждет номерной турнир по одному из самых жестких видов спорта - кулачным боям. В главном событии вечера увидим пятираундовый поединок за титул чемпиона организации RCC в среднем весе - Дмитрий Савин против Валерия Мясникова.