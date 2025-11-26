RCC Fair Fight 34 (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Смотрите на WinkRCC Fair Fight 34: Олег Фомич заходит на территорию Гаджи Автомата! Этот турнир по кикбоксингу растопит весь снег, ведь в ринге станет невероятно горячо. Авторы одного из самых скандальных боев в истории системы RCC Олег Фомич Фомичев и Гаджи Автомат Наврузов сойдутся снова, но теперь уже по правилам кикбоксинга. Также в карде нас ждут настоящие топы: чемпион мира WBC по муайтай Салимхан Ибрагимов, страшный нокаутер Максим Бакланов, каратист из топ-3 мира Игорь Загайнов и многие, многие другие.

