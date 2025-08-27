RCC Fair Fight 32 (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Карымов vs Гаджиев
RCC Fair Fight 32
Карымов vs Гаджиев

RCC Fair Fight 32 (сериал, 2025) сезон 1 серия 4

2025, Карымов vs Гаджиев
Спортивный 18+

Смотрите на Wink лучшую российскую кикбоксерскую лигу RCC Fair Fight! Громкие имена и чемпионские титулы, мощные поединки под открытым небом и жесткие нокауты подарил нам турнир RCC Fair Fight 32. В главном бою вечера состоялась битва титанов: тяжеловесы Никита Козлов и Никита Иванов бились за пояс, инкрустированный драгоценными камнями. Техника против тяжелого удара, скорость против стойкости и только один смог выйти из ринга с титулом.

Спортивный
5 мин / 00:05

