RCC Fair Fight 28 (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Кикбоксинг мирового уровня: гиганты Васенев и Колтун зарубились в чемпионском бою наRCCFairFight28! Уральская лига кикбоксингаRCCFairFightуже давно стала ведущей в СНГ и выходит на первые места в Европе и Азии. Возглавил номерной турнир организации по-настоящему королевский бой в тяжеломвесе. Дмитрий Васенев, действующий чемпион, вышел драться против медийного гиганта из Беларуси, Федора Колтуна.



Сериал Ялымов vs Бахтин 1 сезон 8 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.