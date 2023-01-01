Галиев vs Ахмадов
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RCC 16
1-й сезон
Галиев vs Ахмадов

RCC 16 (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

8.82023, Галиев vs Ахмадов
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ведущие бойцы RCC сойдутся лицом к лицу в Тюмени на 16-м турнире организации. Нас ждут 13 ярких поединков, в том числе с участием местных бойцов. В главном поединке вечера в октагоне сразятся Алексей Кунченко и непобежденный Шамиль Мусаев.

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