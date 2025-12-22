Развод как работа (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Моника и Давид — пара адвокатов по бракоразводным процессам. Однако их собственный брак трещит по швам. Пытаясь сохранить семью и поддерживать статус своей юридической фирмы, они обращаются к семейному психотерапевту Джессике. Им приходится жить во лжи, чтобы не потерять лицо перед клиентами, но делать это становится всё труднее.

