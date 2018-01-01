Wink
Сериалы
Развод как работа
Актёры и съёмочная группа сериала «Развод как работа»

Режиссёры

Альфонсо Пинеда Ульоа

Alfonso Pineda Ulloa
Режиссёр

Актёры

Густаво Эгельхаф

Gustavo Egelhaaf
АктёрDavid Ortiz
Анабель Феррейра

Anabel Ferreira
АктрисаRosita
Адриан Васкес

Adrian Vazquez
АктёрEmiliano Ramírez
Рафаэль Санчес Наварро

Rafael Sánchez Navarro
АктёрRogelio Rionda
Эсмеральда Пиментел

Esmeralda Pimentel
АктрисаJessica Ramos
Эдмундо Веларде

Edmundo Velarde
АктёрGael Ortiz
Эрик Веларде

Erick Velarde
АктёрDiego Ortiz
Валерия Сантаэлла

Valeria Santaella
АктрисаGabriela «Gaby» Rionda
Кармен Беато

Carmen Beato
АктрисаCinthia
Гонсало Гарсиа Виванко

Gonzalo Garcia Vivanco
АктёрCarlos Muñoz

Сценаристы

Андре Кастро

Andreu Castro
Сценарист
Алехандра Родригес

Alejandra Rodriguez
Сценарист
Билл Ровзар

Billy Rovzar
Сценарист

Продюсеры

Алехандро Лосано

Alejandro Lozano
Продюсер
Фернандо Ровзар

Fernando Rovzar
Продюсер
Билл Ровзар

Billy Rovzar
Продюсер
Эрика Санчез Су

Erica Sánchez Su
Продюсер

Композиторы

Аксель Рикко

Axel Ricco
Композитор